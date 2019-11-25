Tekirdağ'da römorktaki odunlar devrildi: 3 yaralı

Malkara ilçesinde römorkta yüklü odunların devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde odun yükleme işlemi sırasında römorkta yüklü odunlar devrilmeye başladı.

Kayan odunların isabet ettiği Hakan Türkoğlu, Yavuzhan Şali ve İsmail Şali yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Yavuzhan Şali Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne İsmail Şali ve Hakan Türkoğlu ise Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.