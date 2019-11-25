Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da römorktaki odunlar devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da römorktaki odunlar devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da römorktaki odunlar devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Malkara ilçesinde römorkta yüklü odunların devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da römorktaki odunlar devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Malkara ilçesinde römorkta yüklü odunların devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde odun yükleme işlemi sırasında römorkta yüklü odunlar devrilmeye başladı.

Kayan odunların isabet ettiği Hakan Türkoğlu, Yavuzhan Şali ve İsmail Şali yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Yavuzhan Şali Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne İsmail Şali ve Hakan Türkoğlu ise Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Malkara, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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