Tekirdağ'da polisin düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlara el konuldu - Son Dakika

Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tüfek ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik, TEM, Güvenlik, KOM, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube ekipleri Aydoğdu Mahallesi'ne ruhsatsız silah ve av tüfeği olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptıkları aramalarda 3 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, 21 tabanca fişeği, 25 tüfek fişeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda farklı suçlardan da aranan 5 kişi gözaltına alındı. 3 kişiye ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 2521 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulandı.