Tekirdağ'da Sağanak
33 dakika önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.
Tekirdağ
'ın Hayrabolu
ilçesinde sağanak yağış nedeniyle iki mahalle arasındaki yol ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, gündüz saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Buzağcı ve Büyük Karakarlı mahalleleri arasındaki yol sular altında kaldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yolu şerit çekerek trafiğe kapadı.
Buzağcı Mahallesi Muhtarı Nazmi Gündoğdu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle Büyük Karakarlı ve Buzağcı mahalleleri arasındaki yolun ulaşıma kapandığını söyledi.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:10 Kaynak: AA
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