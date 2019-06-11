Tekirdağ'da sağanak
6 saat önce
Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:04 Kaynak: AA
'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Hükümet
, Muratlı
ve Namık Kemal
caddelerinde sağanak nedeniyle trafik akışı aksadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.
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