Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da sağanak
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Tekirdağ'da sağanak

6 saat önce

Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
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