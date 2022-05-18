TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

18.05.2022 20:39

TEKİRDAĞ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.

TEKİRDAĞ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Marmaraereğlisi ilçesinde bir binanın çatısını düşen yıldırım hasara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından Tekirdağ ve çevresinde sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırsızlık yakalanan vatandaşlar ile ise kapalı alanlara sığındı.

Marmaraereğlisi ilçesinde ise Yeniçiftlik Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği çatıda hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri bölgede önlem alırken, çatıdan düşen parçalar ise ekipler tarafından toplandı.

TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ
TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ
TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ
TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ
TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ
TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ
TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

YORUMLAR
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DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU Yıldırım düşen evin çatısı yandı Yıldırım düşen evin çatısı yandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK; BİNA ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ - Son Dakika
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