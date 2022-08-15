Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

15.08.2022 11:22
Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kumbağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir ev ve 14 iş yerinde su baskınları yaşandı.

Bazı esnaf iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlerken bazı iş yerlerinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

İş yeri sahiplerinden İrfan Bilgiç, gazetecilere, su baskını esnasında hemen elektrik aksamlarını devre dışı bıraktıklarını söyledi.

Yaz sezonunda iş yerlerinde uyuduklarını anlatan Bilgiç, "Çoluk çocuk, kardeşlerimiz, hepimiz dükkandaydık. Su baskını nedeniyle bağrışmalar oldu. Sonra ilk gelen jandarma oldu. Kaldırımla cadde düz, o yüzden her yıl perişan oluyoruz. 20 yıldır aynı şeyi çekiyoruz, en ufak yağmurda su olduğu gibi içeride. Yetkililere, TESKİ'ye sesleniyoruz, bir çaresi var ama yapmıyorlar." dedi.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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