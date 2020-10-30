Tekirdağ'da sağanak - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Çorlu'da sağanak nedeniyle, Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve çevre yolunun bazı bölümlerinde trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı vatandaşlar iş merkezleri ile iş yerlerinin tentelerinin altlarında yağıştan korunmaya çalıştı.

Yollarda oluşan su birikintilerine belediye ekipleri müdahale etti.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının 13 derece olduğunu ve sağanak yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceğini kaydetti.

Sağanak Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde de etkisini gösteriyor.

Kapaklı'da belediye ekipleri ilçede olabilecek taşkınlara karşı hazır bekletiliyor.