Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

31.08.2022 13:12

Tekirdağ'da sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şarköy ilçesinde aniden başlayan kuvvetli sağanak, zaman zaman dolu şeklinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle Atatürk Caddesi ve bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunarak farklı yolları kullanmaları konusunda bildirimde bulundu. Belediye ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü ilçede, yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:36:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement