Tekirdağ'da Sağanak Taşkına Neden Oldu

Çerkezköy'de sağanak nedeniyle debileri yükselen Ambardere ve Pınarça dereleri, bazı bölgelerde yatağından çıkarak taşkına neden oldu.

Çerkezköy'de sağanak nedeniyle debileri yükselen Ambardere ve Pınarça dereleri, bazı bölgelerde yatağından çıkarak taşkına neden oldu.



Dün geceden bu yana aralıklarla devam eden sağanak Ambardere ve Pınarça derelerinin debisini yükseltirken bazı alanlarda taşkınlar meydana geldi.



Taşkın nedeniyle Ambardere mevkinde bulunan çiftliklerde, vatandaşların yol ile olan bağlantısı kesildi.



Ambardere'de hayvancılık yapan Rüstem Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saatlerdir hayvanlarına ulaşamadığını söyledi.



Aslan, "Yolun karşısında hayvanlarım var, yağmurdan dolayı dere taşmış. Bugün ikinci kez geliyorum, taşkından dolayı köprü tamamen sular altında ve karşıya geçemiyorum, hayvanlarım aç kaldı. Yetkililer ilgilenirse iyi olur." diye konuştu.

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