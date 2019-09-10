Tekirdağ'da sağanak yağış
25 dakika önce
Çerkezköy'de etkili olan kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:57 Kaynak: AA
Çerkezköy'de etkili olan kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde aniden başlayan ve zaman zaman kuvvetini artıran sağanak trafikte güçlük yaşattı, bazı sokak ve caddelerde yağmur suları birikti.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda kapalı alanlara sığındı.
Yaklaşık yarım saat süren sağanak yerini güneşli havaya bıraktı.
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