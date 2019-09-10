Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da sağanak yağış
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Tekirdağ'da sağanak yağış

25 dakika önce

Çerkezköy'de etkili olan kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çerkezköy'de etkili olan kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde aniden başlayan ve zaman zaman kuvvetini artıran sağanak trafikte güçlük yaşattı, bazı sokak ve caddelerde yağmur suları birikti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda kapalı alanlara sığındı.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yerini güneşli havaya bıraktı.

Tekirdağ'da sağanak yağış

Çerkezköy, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:57 Kaynak: AA
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