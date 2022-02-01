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Tekirdağ'da sağanak yağış - Son Dakika

Tekirdağ'da sağanak yağış

01.02.2022 18:49

Tekirdağ'da sağanak yağış Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da sağanak yağış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Önce hafif bir şekilde başlayan sonrasında ise şiddetini arttıran yağış, akşam saatlerinde mesaisini bitirip evine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışla birlikte sokak aralarındaki çukurlarda su birikintileri oluştu. Trafikteki sürücülere de zor anlar yaşatan sağanak yağış, etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ'da sağanak yağış
Tekirdağ'da sağanak yağış
Tekirdağ'da sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak yağış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak yağış - Son Dakika
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