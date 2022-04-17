Tekirdağ'da sağanak yağış - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağanak yağış

17.04.2022 17:32

Tekirdağ'da sağanak yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Tekirdağ'da sağanak yağış

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Tekirdağ için yapılan uyarılarla birlikte sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağışın gün içerisinde ara ara şiddetini artırması sonucu sokak aralarında su birikintileri oluştu. Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar sağanağa karşı şemsiyesini açıp yoluna devam ederken, hazırlıksız çıkan kimi vatandaşlarda sığınacak yer aradı.

Sağanak yağış sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarının diğer günlere oranla daha sakin olduğu gözlendi.

Tekirdağ'da sağanak yağış
Tekirdağ'da sağanak yağış
Tekirdağ'da sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak yağış - Son Dakika
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