Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

24.05.2022 20:29

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıklamasının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran yağmur, vatandaşlara ve öğrencilere zor anlar yaşattı.

Veliler çocuklarının ıslanmaması için okul çıkışında ellerinde şemsiye ile beklerken, bazı veliler şemsiye almayı unutunca ıslanmamak için sığınacak yer aradılar. Yağmur suları sebebiyle yollar dereyi andırırken, yoldan geçen araçlardan sıçrayan sular vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın okul çıkış saatine denk gelmesiyle oluşan öğrenci servisi yoğunluğu sebebiyle trafikte kısa zamanlı aksamalar da yaşandı.

Yağışlı havanın kısa süreli etkili olacağı öğrenilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ifade edildi.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

YORUMLAR
500
İnşaattan düştü, hastanelik oldu İnşaattan düştü, hastanelik oldu
Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
20:09 Erdoğan'ın F-16 resti Yunan basınında manşetleri süsledi: Miçotakis'in silinişi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 20:57:55. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement