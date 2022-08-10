TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

10.08.2022 11:56

TEKİRDAĞ'da sağanak yağış etkili olurken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

TEKİRDAĞ'da sağanak yağış etkili olurken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yer yer etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı. Sağanakta bazı cadde ve sokaklarda suyla kaplandı. Suyla kaplanan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri suyla kaplanan yollar üzerinde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Esnaf Seyfi İşlek, olası bir su baskınına karşı önlem aldığını belirterek, Tekirdağ'a uzun süredir böyle yağmur yağmadı. İnşallah afet olmaz. . Herkesin önlemini alması lazım dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın Tekirdağ'da zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel. su baskını, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Yağmur yolları göle çevirdi Yağmur yolları göle çevirdi Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor
Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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