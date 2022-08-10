TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

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TEKİRDAĞ'da sağanak yağış etkili olurken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yer yer etkisini artıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı. Sağanakta bazı cadde ve sokaklarda suyla kaplandı. Suyla kaplanan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri suyla kaplanan yollar üzerinde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Esnaf Seyfi İşlek, olası bir su baskınına karşı önlem aldığını belirterek, Tekirdağ'a uzun süredir böyle yağmur yağmadı. İnşallah afet olmaz. . Herkesin önlemini alması lazım dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın Tekirdağ'da zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel. su baskını, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.