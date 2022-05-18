Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü

18.05.2022 20:00

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı felç etti.

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı felç etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmurdan dolayı ıslanmamak için koşarken, altyapı yetersizliği nedeniyle yolları dolduran yağmur suları cadde ve sokakları adeta dereye çevirdi.

Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyesini açıp yoluna devam ederken, dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.

Sağanak yağış sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarının diğer günlere oranla daha sakin olduğu gözlendi.

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü
Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü
Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü
Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı felç etti: Yollar dereye döndü - Son Dakika
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