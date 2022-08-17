Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

17.08.2022 19:30

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şehirde kurulan ilçe pazarıyla aynı güne denk gelmesiyle vatandaşlar ve pazaryeri esnafı zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için çatıların altına sığınırken, bazı vatandaşlar ise pazaryeri esnafının kurduğu branda ve şemsiyelerin altlarında bekledi.

Yoğun yağan yağmur sebebiyle yolda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ise yağmurun durmasının ardından alışverişlerine devam ettiler.

YORUMLAR
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Park halindeki araç alev alev yandı Park halindeki araç alev alev yandı Marketten hırsızlık anları kamerada Marketten hırsızlık anları kamerada
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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