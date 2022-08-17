Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şehirde kurulan ilçe pazarıyla aynı güne denk gelmesiyle vatandaşlar ve pazaryeri esnafı zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için çatıların altına sığınırken, bazı vatandaşlar ise pazaryeri esnafının kurduğu branda ve şemsiyelerin altlarında bekledi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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