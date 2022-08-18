SAĞLIKLA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN HASTALARA KARANFİL VE ÇİKOLATA DAĞITILDI - Son Dakika
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SAĞLIKLA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN HASTALARA KARANFİL VE ÇİKOLATA DAĞITILDI

18.08.2022 12:02

TEKİRDAĞ'da Sağlık-Sen, sağlıkta şiddetin önlenmesi için Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi olmaya gelenlere, karanfil ve çikolata ikram etti.

TEKİRDAĞ'da Sağlık-Sen, sağlıkta şiddetin önlenmesi için Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi olmaya gelenlere, karanfil ve çikolata ikram etti.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi üyeleri, sağlıkta şiddetin önlenmesi için Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde etkinlik düzenledi. Hastanenin acil servisiyle çocuk ve yetişkin polikliniğine tedavi olmak için gelen bölge halkına karanfil ve çikolata dağıtıldı. Hastalar aldıkları karanfilleri kendilerini muayene eden doktorlara verdi.

'AĞZIMIZIN TADI BOZULMASIN'

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, "Vatandaşlarımıza hem acil serviste, hem poliklinikte hizmet almaya gelenlere çikolata ikramında bulunduk, 'ağzımızın tadı bozulmasın' diye. Onlardan da muayene sırasında sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize bir çiçek vermesi ricasında bulunduk. Çok da olumlu tepkiler aldığımızı gördük. Bu etkinliğin Türkiye genelinde, ilimizde de devam etmesini canıgönülden arzu ediyoruz. Bir çiçekle şiddet sona ermeyecektir ama her baharın da bir çiçekle geldiğini unutmamamız gerekir" dedi.

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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAĞLIKLA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN HASTALARA KARANFİL VE ÇİKOLATA DAĞITILDI - Son Dakika

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