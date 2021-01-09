Tekirdağ'da Sağlık-Sen üyeleri özlük haklarında iyileştirme istedi - Son Dakika

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi üyeleri, sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme talep etti.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dün, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyesi bir grup, "Sağlıkçı hakkını istiyor", "3600 ek gösterge hakkımız" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, sağlık hizmetine ulaşımın ve memnuniyetin artmasına rağmen sağlık çalışanlarının hak ettikleri değeri görmediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihi kadar eski olan, pandemiden önce de hizmet veren ve pandemi sona erince de insanlığın hizmetinde olmaya devam edecek sağlık çalışanlarımızın maaşlarına eşit bir şekilde yapılacak zam ile hem bugünleri hem de yarınlarına katkı sunulmasını talep ediyoruz. Bir hemşire taban aylığı asgari ücrete eşitlenmiş durumda. Pandemiyi en az hasar ile atlatacak ülkeler dünyada daha çok söz sahibi olacaklardır. İnsanlığın ve ülkemizin geleceği sağlık çalışanlarımızın ellerinde ve gayretlerindedir. Onlar hem bugün hem de yarın mutlu olmayı hak ediyorlar."

Öksüz, sağlıkçıların fedakarlıklarının alkışlarla ödenemeyeceğini vurgulayarak, "Onlara yaraşır refah seviyesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekiyor. Kadro ayrımı yapmadan ülke genelinde 300'den fazla şehit 150 binden fazla gazi ile yaşatma ve kendileri de Kovid nedeniyle yaşam mücadelesi veren sağlık çalışanlarımız için eşit bir şekilde zam, tek tip istihdam ve ayrım yapmadan 3600 ek gösterge bizim talebimizdir." ifadelerini kullandı.