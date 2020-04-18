Tekirdağ'da sahil ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, sokağa çıkma yasağıyla birlikte kentin sahil şeridi ile cadde ve sokaklar boşaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma yasağı getirilen iller arasında bulunan Tekirdağ'da, vatandaşlar evlerinde kaldı. Sahil ve sokaklar ile parklar boşaldı. Issızlığa bürünen kentin cadde ve sokaklarında sadece fırıncılar, güvenlik güçleri, belediye temizlik işçileri, sağlık çalışanları görüldü.

ÇİMLERİN ÜZERİNDE YATAN CEZAYİRLİ, KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Tekirdağ Valiliği önündeki yeşil alan içerisinde uyuyan kişi kontrol edildi. Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin Cezayir uyruklu olduğu ve kalacak yeri olmadığı tespit edildi.

Yetkililer ile görüşen polis, şahsı önce sağlık kontrolünden geçirdi, daha sonra polis merkezinde götürdü. İşlemlerin ardından şahsın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Güvenlik güçleri yasağın sağlıklı uygulanabilmesi için kent içinde devriyelerini sıklaştırdı.