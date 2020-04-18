Tekirdağ'da sahil ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Tekirdağ'da sahil ve sokaklar boş kaldı

SOKAĞA çıkma yasağının bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da vatandaşlar, karara uyarak evlerinde kalırken, kentin sahili, cadde ve sokakları boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda sokağa çıkma yasağı getirilen iller arasında bulunan Tekirdağ'da, vatandaşlar yasak kararına uyarak evlerinde kaldı. Issızlığa bürünen kentin cadde ve sokaklarında sadece fırıncılar, güvenlik güçleri, belediye temizlik işçileri, sağlık çalışanları görüldü.

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Tekirdağ'da vatandaşların evlerine çekilmesiyle sahil ve sokaklar, sahilde çocukların eğlendiği park ve balık satışı yapan balıkçı dükkanların boş kaldı. Öte yandan Tekirdağ Valiliği önündeki yeşil alan içerisinde uyuyan şahsı kontrol eden polis ekipleri, üzerinde kimlik ve belge çıkmayan kişinin Cezayir uyruklu olduğu ve kalacak yeri olmadığını tespit etti. Yetkililer ile görüşen polis şahsı önce sağlık kontrolünden geçirdi, daha sonra polis merkezinde götürdü. İşlemlerin ardından şahsın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Güvenlik güçleri ise yasağın sağlıklı uygulanabilmesi için kent içinde devriyelerini sıklaştırdı.