Tekirdağ'da sahilde ceset bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Saray ilçesi sahilinde bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi morga kaldırıldı.
Saray Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastro plajında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:45 - Kaynak: AA
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