Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 'Şahinler' Operasyonunda 12 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da 'Şahinler' Operasyonunda 12 Kişi Tutuklandı

2 saat önce

TEKİRDAĞ'da, 'Şahinler' olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si, tutuklandı.

Tekirdağ'da 'Şahinler' Operasyonunda 12 Kişi Tutuklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'da, 'Şahinler' olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takibe aldıkları 'Şahinler' olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, örgüt üyelerinin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, örgütsel faaliyet kapsamında suç işleme, nitelikli yağma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet' ettikleri belirlendi. Polis, elde ettiği delillerin ardından örgüte yönelik 21 adreste eş zamanlı operasyon düzenleyerek, M.T., Ç.T., H.T., H.D., M.B., F.M., A.Ç., B.K., Y.Y., Ş.K., S.A., A.C. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise değişik markalarda 5 silah, 2 yivsiz tüfek, çok sayıda fişek ve 4 senet ele geçirildi.

Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa
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