Tekirdağ'da sahte 2 bin 105 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sahte 2 bin 105 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da sahte 2 bin 105 litre etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 2 bin 105 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'da sahte 2 bin 105 litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 2 bin 105 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı yapmayı planlayanlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Şarköy ilçesinde N.M.F'nin kullandığı araç ile iş yerinde arama yaptı.

Aramada 30 litrelik bidonlarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2 bin 105 litre sahte etil alkol, 50 kilogram sitrik asit, "etil alkol" ibareli 9 etiket, etiketlere ait kullanılmış rulo, 940 boş cam şişe, 141 boş etil alkol bidonu ve 54 mükerrer şarap kapüşonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.M.F'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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