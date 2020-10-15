Tekirdağ'da sahte alkolden 1 kişi öldü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, içtiği sahte alkol nedeniyle rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Burhan Arabacı (55), hayatını kaybetti.

Saray ilçesinde yaşayan Burhan Arabacı, rahatsızlanması üzerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Arabacı'nın, içtiği sahte alkolden zehirlendiği belirlendi. Burhan Arabacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.