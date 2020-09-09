Tekirdağ'da sahte bal operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'da polis ve tarım müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 buçuk ton sahte olduğu iddia edilen bal ele geçirildi.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu Tekirdağ Temsilciliğinin bildirmesiyle birlikte Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında tenekelerde piyasaya sürülmeye hazır sahte olduğu iddia edilen 1 ton 400 kilo bal ele geçirildi.

Yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen ballara el konularak, tahlil yapılmak üzere laboratuvara götürüldü. - TEKİRDAĞ