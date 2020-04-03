Tekirdağ'da sahte etil alkol üretenlere operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda 12 bin 400 litre sahte etil alkol ele geçildi. Bir kimyager ve kargo görevlisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan etil alkolü sahte olarak üreten kişileri tespit etti. Ekipler, merdiven altı üretim yapılan 2 iş yeri, 1 ev ve araçlarda yaptığı aramada, 12 bin 400 litre sahte etil alkol, 80 litre kaçak içki, alkollü içki üretiminde kullanılan 5 ısı ölçer, yoğunluk ölçen 10 dansimetre, alkollü içkilerin piyasaya sürülmesi için hazırlanmış kargo paketleri, bir kargo firmasına ait bandrol ve etiketler, bir sıvı madde aktarımında kullanılan dalgıç pompa ile çok sayıda kimyasal ve bitkisel aroma ele geçirildi. Olayla ilgili biri kimyager, biri kargo görevlisi 6 kişi gözaltına alındı.