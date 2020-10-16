Tekirdağ'da kaçak içki operasyonuna 3 gözaltı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da polisin bir adreste yaptığı aramada 35 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, sahte bandrollü içki satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 35 şişe farklı marka ve türde sahte bandrollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: DHA
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