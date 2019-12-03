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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

6 saat önce

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdiŞaban KARDEŞÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

Şaban KARDEŞÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla Çerkezköy'deki Sümbül Sokak'ta bulunan depoda, sahte içki üretildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Orhan A.?ya ait depoya baskın düzenledi. Depo ve eklentilerinde yapılan aramada, 350 litre sahte rakı, 1350 litre sahte şarap ile 400 litreden fazla üzüm şırası, içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, ocak, 2 huni, 3 derece ve 2 anason yağı ele geçirildi.

Orhan A. gözaltına alınırken, el konulan sahte içkilerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlandığı belirlendi.

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

Çerkezköy, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
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