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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla Çerkezköy'deki Sümbül Sokak'ta bulunan depoda, sahte içki üretildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Orhan A.'ya ait depoya baskın düzenledi. Depo ve eklentilerinde yapılan aramada, 350 litre sahte rakı, 1350 litre sahte şarap ile 400 litreden fazla üzüm şırası, içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, ocak, 2 huni, 3 derece ve 2 anason yağı ele geçirildi.  Orhan A. gözaltına alınırken, el konulan sahte içkilerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlandığı belirlendi.


Çerkezköy, Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
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Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi
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