Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesinden 2 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika

İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. İki hafta önce ilçedeki hastanelere başvuran 29 kişiden 6'sının ise tedavisi sürüyor.

İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak tedavi görenlerden Ahmet A. (60) ve Vedat B. (20) hayatını kaybetti.

Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı

Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır

Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı

Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok