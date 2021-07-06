Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi sonucu tedavi altına alınanlardan 2'si daha yaşamını yitirdi.
İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak tedavi görenlerden Ahmet A. (60) ve Vedat B. (20) hayatını kaybetti.
Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. İki hafta önce ilçedeki hastanelere başvuran 29 kişiden 6'sının ise tedavisi sürüyor.
Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.
İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesinden 2 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika