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TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLEN 9'UNCU KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ; 9 KİŞİ TEDAVİDE - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLEN 9'UNCU KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ; 9 KİŞİ TEDAVİDE

05.07.2021 15:39

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını dün yitiren Levent Engin, toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını dün yitiren Levent Engin, toprağa verildi. Engin, kendisi gibi sahte içkiden ölen eşi Nurcihan Engin'in yanında defnedildi.

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin, Turan Vardı ve Remzi Zabınoğlu yaşamını yitirdi.

Sahte içkiden tedavi altına alınan 2 çocuklu Engin çiftinden Nurcihan Engin, geçen pazar yaşamını yitirdi. Yoğun bakım servisinde entübe edilen Levent Engin de dün hayatını kaybetti. Engin'in ölümüyle Çorlu'da sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Levent Engin'in ölümünün ardından doktorlar, kardeşi Erhan Engin'i davet ederek, organlarını bağışlayıp bağışlamayacağını sordu. Kardeş Engin'in de bağışlaması üzerine, İstanbul'dan bir ekip organları almak için Çorlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Yapılan kontrollerde diğer organları zarar gören Levent Engin'in sadece böbrekleri uygun bulunarak başka bir hastaya nakledilmek üzere alındı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde sahte içkiden tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala 6'sı entübe 9 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sahte içkiden dün hayatını kaybeden Levent Engin için Çorlu Merkez Garaj Camii'nde cenaze namazı kılındı. Engin'in akrabaları, 2 çocuğunun katıldığı cenaze namazının ardından, kendisi gibi sahte içkiden ölen eşi Nurcihan Engin'in Havuzlar Mahallesi Mezarlığı'nda yanında toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLEN 9'UNCU KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ; 9 KİŞİ TEDAVİDE
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLEN 9'UNCU KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ; 9 KİŞİ TEDAVİDE
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLEN 9'UNCU KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ; 9 KİŞİ TEDAVİDE
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLEN 9'UNCU KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ; 9 KİŞİ TEDAVİDE
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLEN 9'UNCU KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ; 9 KİŞİ TEDAVİDE
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLEN 9'UNCU KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ; 9 KİŞİ TEDAVİDE

Tekirdağ, Pakistan, Haziran, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLEN 9'UNCU KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ; 9 KİŞİ TEDAVİDE - Son Dakika


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