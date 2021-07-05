Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'yükseldi.

24 Haziran tarihinde 4 kişinin hastaneye başvurması ile ortaya çıkan sahte içki olayında Hasan Nişancı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin ile yabancı uyruklu bir kişinin ardından Hasan Nişancı'nın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi ile ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

(Serdar Şahin/ İHA) -