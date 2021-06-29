Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi

4 kişi taburcu olurken, 8'i entübe 15 kişinin tedavisi sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir kişinin evde ölü bulunması ile sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Ayrıca tedavileri tamamlanan 4 kişi ise taburcu oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde 4 gün önce başlayan sahte içki faciasında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Çorlu ilçesinde evinde ölü bulunan birisinin olduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese giden ekipler, şahsın yerde yatar vaziyette olduğunu belirledi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince şahsın bulunduğu yerde yapılan incelemelerde, operasyonlarda ele geçirilen sahte içkilerden olduğu değerlendirilen tüketilmiş vaziyette sahte içki şişesi ele geçirildi. Şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

4 kişi taburcu oldu

Ayrıca tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu olurken, 8'i entübe 15 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor. İlk günden bu yana hastaneye başvuranların toplam sayısı ise 26 kişi oldu.