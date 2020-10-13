TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde sahte içkiden zehirlenen C.K. (54), Çerkezköy'deki özel bir hastanede tedaviye alındı.
Sanayi sitesindeki iş yerinde dün akşam rahatsızlanan C.K., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Çerkezköy ilçesinde bulunan özel hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen C.K., yoğun bakımda tedaviye alındı.C.K.'nin iş yerinde yapılan aramada ise bidonlar içinde sahte içki bulundu.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Sağlık › Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi tedaviye alındı - Son Dakika