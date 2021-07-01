Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi daha hastaneye başvurdu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha hastanede tedavi altına alındı.

Çorlu Devlet Hastanesine başvuran 1 kişinin daha sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Hastanın tedavisine başlandı.

Böylece sahte içki nedeniyle hastanede tedavileri sürenlerin sayısı 7'si entübe 14'e yükseldi.

Geçen hafta cuma günü zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 25 kişiden 6'sı yaşamını yitirmiş, 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.