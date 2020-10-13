Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, sanayide iş yerinde rahatsızlanan C.K. (54) sağlık ekiplerince Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı.

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