Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

13.10.2020 12:25
Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, sanayide iş yerinde rahatsızlanan C.K. (54) sağlık ekiplerince Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sahte içkiye bağlı zehirlendiği belirlenen C.K'nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

C.K'nin iş yerinde 5 litrelik su bidonlarında sahte içki bulunduğu belirtildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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