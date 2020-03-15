Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da sahte para ve altın operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Tekirdağ'da sahte para ve altın operasyonu: 2 gözaltı
18 dakika önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen sahte para ve altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:58 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen sahte para ve altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası, piyasaya sahte para ve altın sürdükleri iddiasıyla Karaağaç Mahallesi'nde Y.Y. ve B.G'yi belirlenen adreste yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi