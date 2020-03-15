Tekirdağ'da sahte para ve altın operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sahte para ve altın operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'da sahte para ve altın operasyonu: 2 gözaltı

18 dakika önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen sahte para ve altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da sahte para ve altın operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen sahte para ve altın operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası, piyasaya sahte para ve altın sürdükleri iddiasıyla Karaağaç Mahallesi'nde Y.Y. ve B.G'yi belirlenen adreste yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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