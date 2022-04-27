Tekirdağ'da sahte parayla alışveriş yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte parayla alışveriş yaptıktan sonra yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde bazı kişilerin esnaftan sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, sahte parayla alışveriş yapanların T.D. ve Y.A.S olduğunu tespit etti.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde sahte 100 ve 50 liralık banknotlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.