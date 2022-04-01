Tekirdağ'da "Şanlı Tarihini Sahneye Taşı" tiyatro oyunları yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Şanlı Tarihini Sahneye Taşı" tiyatro oyunları yarışması düzenlendi

01.04.2022 12:37
Tekirdağ'da "Şanlı Tarihini Sahneye Taşı" tiyatro oyunları yarışması düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen liselerarası "Şanlı Tarihini Sahneye Taşı" tiyatro yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen liselerarası "Şanlı Tarihini Sahneye Taşı" tiyatro yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen final programında, yarışmaya katılan 4 okulun öğrencileri kendi yazdıkları oyunları sahneledi.

Namık Kemal Lisesi " Çanakkale'den Havadis Var", Tekirdağ Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi "Öl Dersen Ölürüm", Fatih Anadolu Lisesi "Talikayla Yeniden Başlamak" ve Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi "Ana Toprağa Göç" isimli oyunlarla izleyicinin karşısına çıktı.

Jüri değerlendirmesinin ardından yarışmayı Fatih Anadolu Lisesi kazandı.

Dereceye giren okullara ödüllerini, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölüm Başkanı Ahmet Yenilmez, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla verdi.

Tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez, tiyatronun insana ayna tutan bir sanat olduğunu, birbirinden dokunaklı eserler üreterek sahneye koyan öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla de aylar süren meşakkatli bir süreç yaşayan öğrencilerin güzel oyunlar sahnelediğini belirtti.

Belediye Başkanı Yüksel ise öğrencileri başarılı performanslarından dolayı tebrik ederek şunları kaydetti.

"Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Şanlı tarihimizi gençlerimizin tarih kitaplarından okumalarının yanı sıra yaşayarak, hissederek öğrenmeleri ve içselleştirmeleri gerekiyor.Yarışmaya katılan her okulun takdiri hak ediyor. Tüm katılımcı okullar birincilik ödülü olan Selanik gezisinden yararlandırılacak."

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Hisarcık, Tekirdağ, oyunlar, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro oyunları yarışması düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da "Şanlı Tarihini Sahneye Taşı" tiyatro oyunları yarışması düzenlendi - Son Dakika
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