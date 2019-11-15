Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da şantiyedeki 4 konteyner yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da şantiyedeki 4 konteyner yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Tekirdağ'da şantiyedeki 4 konteyner yangında kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında, işçilerin kaldığı 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'da şantiyedeki 4 konteyner yangında kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında, işçilerin kaldığı 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çorlu- Çerkezköy yolunda yaptırılan şehirler arası otobüs terminalinin şantiyesinde bulunan 4 konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında konteynerlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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