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Tekirdağ'da şantiyedeki 4 konteyner yangında kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında, işçilerin kaldığı 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:00 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şantiyede çıkan yangında, işçilerin kaldığı 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çorlu- Çerkezköy yolunda yaptırılan şehirler arası otobüs terminalinin şantiyesinde bulunan 4 konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında konteynerlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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