(DRONE) Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen doğa, fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor - Son Dakika

Trakya'da, çiçek açan kanolalar ve yeşillenen buğday ekili tarlalar, fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Ay ortasında çiçeklenerek kentin birçok köşesini sarıya boyayan kanola, kente güzellik katmaya devam ediyor. Tabiatı süsleyen kanola çiçeklerinin sarısına eklenen buğday tarlalarının yeşili de eklenince ortaya çıkan renk cümbüşü, insanları cezbediyor.

Özellikle gün doğumu ve gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından da doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek, Trakya'nın altın sarısını, bereketli toprakların saran buğday tarlalarını kadrajlarına yansıtmaya çalışıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, sarı ve yeşil tarlaların insanları kendine hayran bıraktığını söyledi.

Hacıoğlu, kanolaların kentte sarı baharı yaşattığını ifade ederek, "Kanolaların çiçek açmasıyla tarlalar farklı bir güzelliğe büründü. şimdi de buğdayların yeşillenmesiyle tarlalar eşsiz manzaralar sunmaya başladı. Yoldan geçenler bu güzel tarlaları görünce fotoğraf çekmeden edemiyor. Bu renk cümbüşü birkaç hafta daha sürecek, gelip görmek isteyen herkesi bekleriz." dedi.