Tekirdağ'dan kısa kısa

Öğrencilere hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği ve hayvan sevgisini anlatan Kayyım İbrahim Yılmaz , öğrencilerin sorumluluk bilincini arttırmak ve merhamet duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tekirdağ 'da Şarköy Müftülüğü tarafından "Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı " programı düzenlendi.

Kaynak: AA

Muharrem Ayı, Tekirdağ, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

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