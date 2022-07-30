Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

30.07.2022 10:15
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'da Şarköy Müftülüğü tarafından "Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı" programı düzenlendi.

Tekirdağ'da Şarköy Müftülüğü tarafından "Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı" programı düzenlendi.

Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen programda, tüm İslam aleminin Hicri 1444. yılbaşı tebrik edildi, şehitler rahmetle anıldı.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Öğrencilere "hayvanlara merhamet" konusu anlatıldı

Şarköy ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine "hayvanlara merhamet" konusu anlatıldı.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nce düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrenciler İstiklal Mahallesi'nde bulunan Kedi Evi'ne götürüldü.

Öğrencilere hayvanlara nasıl davranmaları gerektiği ve hayvan sevgisini anlatan Kayyım İbrahim Yılmaz, öğrencilerin sorumluluk bilincini arttırmak ve merhamet duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinlikte öğrenciler kedileri besledi, su kaplarını doldurdu.

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Kaynak: AA

Muharrem Ayı, Tekirdağ, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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