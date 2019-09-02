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Tekirdağ'da şaşkınlık veren kaza...Otobüs ile otomobilin arasında sıkıştı

1 saat önce

Tekirdağ'da şaşkınlık veren kaza...Otobüs ile otomobilin arasında sıkıştıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kadın, yoldan geçen otobüs ile otomobilin arasında sıkışarak yaralandı.

Tekirdağ'da şaşkınlık veren kaza...Otobüs ile otomobilin arasında sıkıştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kadın, yoldan geçen otobüs ile otomobilin arasında sıkışarak yaralandı.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi eski pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilde temizlik yapan F.Ç. isimli kadın, servis otobüsünün yoldan geçtiği sırada iki aracın arasında sıkıştı.

Yaralanan talihsiz kadın, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
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