Tekirdağ'da şehir içi toplu taşıma faaliyetleri durduruldu - Son Dakika

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Tekirdağ'da şehir içi toplu taşıma faaliyetleri durduruldu
6 saat önce
Tekirdağ'da korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma faaliyetleri durduruldu.
Tekirdağ'da korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma faaliyetleri durduruldu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Tekirdağ Valiliği İl İdare Kurulunun 28 Mart 2020 tarihli kararına istinaden il içerisindeki toplu taşıma faaliyetleri valilikten gerekli izinler alınana kadar durdurulmuştur. Halkımızın Pazartesi günü mağduriyet yaşamaması için gereken tedbirlerini almaları önemle duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:22 Kaynak: İHA
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