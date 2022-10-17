TEKİRDAĞ'DA ŞEHİT MADENCİLER İÇİN SAHAYA BARETLE ÇIKTILAR - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA ŞEHİT MADENCİLER İÇİN SAHAYA BARETLE ÇIKTILAR

17.10.2022 11:59

TEKİRDAĞ 1'nci Amatör Ligi'nde Eriklice Zeytinspor futbolcuları Tekirdağ Adalet Spor ile oynayacakları maça, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 madenci anısına baretle çıktılar.

TEKİRDAĞ 1'nci Amatör Ligi'nde Eriklice Zeytinspor futbolcuları Tekirdağ Adalet Spor ile oynayacakları maça, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 madenci anısına baretle çıktılar.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 41 madencinin hayatını kaybetmesi üzerine Tekirdağ'da 1'inci Amatör Ligi'nde mücadele eden Eriklice Zeytinspor'un futbolcuları, Tekirdağ Adalet Spor ile oynayacakları müsabakaya, şehit madencilerin anısına baretle çıktı. Bartın'da hayatını kaybeden madencilerin anısına maça baretle çıktıklarını belirten Eriklice Zeytinspor futbolcularından Nazım Çetin, 'Ülke olarak çok üzgünüz. Çünkü böyle bir facianın olmasına hiçbirimiz istemezdik. Bartın'da meydana gelen maden faciasından dolayı çok üzgünüz. Moralimiz çok bozuk. Şehit olan maden işçilerinin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı olanlara ise canı gönülden geçmiş olsun diliyoruz. Takım olarak çok üzgünüz. dedi.Futbolcular seromoninin ardından baretlerini çıkartarak mücadeleye başladı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA ŞEHİT MADENCİLER İÇİN SAHAYA BARETLE ÇIKTILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA ŞEHİT MADENCİLER İÇİN SAHAYA BARETLE ÇIKTILAR - Son Dakika
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