Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı

TEKİRDAĞ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edilip, dualar okundu, karanfiller bırakıldı.

TEKİRDAĞ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerin kabirleri ziyaret edilip, dualar okundu, karanfiller bırakıldı.

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Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde valilik tarafından düzenlenen etkinlikte şehitler kabirleri başında anıldı. Tekirdağ Şehitliği'ndeki anmaya Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vali yardımcıları Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Çelik, NKÜ Rektörü Prof Dr. Mümin Şahin, şehit yakınları, vatandaşlar katıldı. Vali Yıldırım ile beraberindekiler şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bıraktı.  Ardından İl Müftüsü İsmail İpek, şehitler için dua okudu.

'DEMOKRASİ KOŞUSU'

Etkinlikler kapsamında Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 'Demokrasi Koşusu' düzenlendi. 25 kadın, 25 erkek sporcunun katıldığı koşu öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yarışa katılan atletlerin ateşleri ölçüldü. Tekirdağ Yelken Kulübü yakınlarında 2 kategoride koşulan yarış Barış ve Özgürlük Parkı'nda sona erdi.  Yarışta dereceye giren sporculara ödüller verildi.


Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika
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