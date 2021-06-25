Tekirdağ'da sele kapılan iki çocuk öldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sele kapılan iki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Aslan (13) ve Burak Önder (8) sele kapıldı.
Suyun sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerideki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulundu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aslan ve Önder, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hastanedeki müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.
Vali Yıldırım'dan acılı ailelere başsağlığı ziyareti
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu
Yıldırım ilk olarak Aslan ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.
Vali Yıldırım Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı olan acılı baba Hüseyin Aslan'ı cep telefonu aracılığıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la görüştürdü.
Şentop, Aslan'a başsağlığı diledi.
Vali Yıldırım daha sonra Önder ailesinin yaşadığı eve giderek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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