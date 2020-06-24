Tekirdağ'da selin vurduğu ilçelerde tahliye çalışması - Son Dakika

Tekirdağ'da selin vurduğu ilçelerde tahliye çalışması

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle TESKİ, AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri su tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle TESKİ, AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri su tahliye çalışması gerçekleştirdi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bazı binaları su basarken, yollarda yaşanan taşkın nedeniyle de trafikte aksamalar yaşandı. Bunun üzerine Tekirdağ AFAD'ın 9 personeli, iki araç ile söz konusu ilçelere intikal etti. Bölgede AFAD arama ve kurtarma ekipleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, TESKİ ve zabıta ekipleri su tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca Çerkezköy'de sağanak yağış sonrası İnci Narin Yerlici İlkokulu ve Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulunu da su bastı. Bodrum katlarına dolan su AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, il genelinde etkili olan yağışın vurduğu ilçelere giderek sahada incelemelerde bulundu. İçöz, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, TESKİ yöneticileri ve ilçe şube müdürüyle birlikte muhtelif bölgelerde genel durum tespitinde bulundu.

(Halil Dağ/İHA)

Çerkezköy, Tekirdağ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:07 Kaynak: İHA

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