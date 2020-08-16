Tekirdağ'da 'semizotu' şifreli uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, tarlaya ekili 1277 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyodna gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucuyu telefonda, 'Semizotu yetişiyor, hazır' diye şifre kullanarak sattıkları belirlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinin Kızılcaterzi Mahallesi'nde bir tarlada yüklü miktarda Hint keneviri ekildiğini belirledi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli O.Ç.'nin evi ve tarlasına eş zamanlı baskın yapıldı. Jandarma narkotik köpeği Limit'in de kullanıldığı operasyonda, evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 250 gram kubar esrar, 10 kilogram kaçak tütün, tarlada ise 1277 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili aralarında ev sahibi O.Ç.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınırken, kenevirler de yakılarak imha edildi.

'SEMİZOTU YETİŞİYOR'Uyuşturucu satıcılarının jandarmaya yakalanmamak için alıcılarla yaptığı telefon görüşmelerinde uyuşturucuya, 'semizotu' adını verdikleri belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu sattıkları kişilere, 'Semizotu yetişiyor, hazır' diye şifre kullandıkları tespit edildi. Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece, 'Uyuşturucu ticareti yapmak ve yasak olan olan Hint keneviri ekmek' suçlarından tutuklandı.