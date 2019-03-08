Tekirdağ'da Semt Pazarından Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Tekirdağ'da semt pazarında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliyi zabıta ekipleri yakaladı.
Tekirdağ
'da semt pazarında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliyi zabıta ekipleri yakaladı.
Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediyesinde görevli zabıta memurları, semt pazarı içinde şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi takip etti.
Şüpheli hırsızlık yaptığı esnada zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakaladı. Zabıta
ekipleri bir süre gözetim altında tuttukları zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:00 Kaynak: AA
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