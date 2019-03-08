Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Semt Pazarından Hırsızlık İddiası

Tekirdağ'da Semt Pazarından Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Tekirdağ'da semt pazarında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliyi zabıta ekipleri yakaladı.

Tekirdağ'da Semt Pazarından Hırsızlık İddiası, System.String[]
Tekirdağ'da semt pazarında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliyi zabıta ekipleri yakaladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinde görevli zabıta memurları, semt pazarı içinde şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi takip etti.

Şüpheli hırsızlık yaptığı esnada zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakaladı. Zabıta ekipleri bir süre gözetim altında tuttukları zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Zabıta, Tekirdağ, Güncel
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